Jim Carrey über Ohrfeigen-Skandal um Will Smith: "Ich war angeekelt"

Nach der Ohrfeige von Will Smith verzichtete Chris Rock darauf, Anzeige zu erstatten. Jim Carrey hätte das ganz anders gemacht und Smith auf "200 Millionen Dollar verklagt".

"Ich war angeekelt. Ich war von den Standing Ovations angeekelt", erklärt Carrey im US-Frühstücksfernsehen. Der Komiker und Schauspieler spricht in "CBS Mornings" von den Momenten nachdem Smith als Gewinner in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" verkündet worden war. Der 60-Jährige habe sich gedacht, dass Hollywood "einfach rückgratlos" sei.

Smith war bei der Veranstaltung auf die Bühne gegangen und hatte Rock eine schallende Ohrfeige verpasst, nachdem der Comedian einen Witz über Jada Pinkett Smith (50) gemacht hatte. Er solle den Namen seiner Ehefrau "nicht in den verdammten Mund" nehmen, wütete Smith. In seiner Dankesrede entschuldigte sich der Star kurz darauf unter Tränen bei der Academy und den Nominierten, aber nicht bei Chris Rock.

Die Polizei habe Rock Medienberichten zufolge gefragt, ob er Anzeige erstatten wolle. Der Komiker habe dies jedoch verneint. Später entschuldigte sich Smith via Instagram . "Ich möchte mich öffentlich bei dir entschuldigen, Chris", erklärte er unter anderem. Sein Verhalten sei "inakzeptabel und unentschuldbar" gewesen.

Nicht das Recht, jemanden zu schlagen

Und so sieht das offensichtlich auch Carrey. Rock habe Smith wohl nicht angezeigt, weil er sich nicht mit all der "Schererei" herumschlagen wollte, spekuliert der Schauspieler. Wäre es ihm passiert, hätte er angekündigt, "Will auf 200 Millionen US-Dollar zu verklagen", denn der Ausschnitt des Vorfalls werde für immer existieren und "allgegenwärtig" sein. Diese "Beleidigung" werde eine sehr lange Zeit überdauern. Man könne seine Missbilligung mit Zwischenrufen aus dem Publikum oder auf Twitter zum Ausdruck bringen, "aber du hast nicht das Recht, auf die Bühne zu gehen und Personen ins Gesicht zu schlagen, weil sie Worte gesagt haben".