"Tagesschau" und "heute" mit ukrainischen Untertiteln

Für die vielen aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Deutschland wollen ARD und ZDF zukünftig relevante Nachrichtenbeiträge online mit ukrainischen Untertiteln anbieten.

Für ukrainische Geflüchtete in Deutschland ist es oft kein einfaches Unterfangen, gesicherte Informationen aus ihrem vom Krieg erschütterten Heimatland zu erhalten. Um den Zugriff auf Nachrichten zu erleichtern, wollen ARD und ZDF nun relevante Nachrichtenbeiträge mit ukrainischen Untertiteln ausstatten. Das Angebot richtet sich an die rund 270.000 aus der Ukraine geflüchteten Menschen, die sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums derzeit in Deutschland aufhalten. Konkret geht es dabei um die täglichen ZDF-Formate "heute" (19 Uhr) und "heute journal" (21.45 Uhr) sowie die "Tagesschau" (20 Uhr) im Ersten.