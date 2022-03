"Seniorenheim oder Wohnprojekt?" Immer mehr ältere Menschen suchen Alternativen

Irgendwann stehen viele ältere Menschen vor der Frage: Wie und wo möchten sie ihren Lebensabend verbringen? Eine ZDF-Doku begleitet einige von ihnen auf der Suche nach dem passenden Zuhause.

37°: Seniorenheim oder Wohnprojekt? Dokumentation • 29.03.2022 • 22:15 Uhr

Die einen werden von Demenz erfasst, die anderen bleiben bis weit über die 90 aktiv. Eine Frage stellt sich im Alter jedoch den meisten: Wie den Lebensabend verbringen? Laut den jeweils aktuellsten Berichten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung wohnen derzeit rund 800.000 Menschen in Deutschland in Altersheimen. Doch der Einzug in ein Pflegeheim ist schon längst nicht mehr die einzige Option für den Ruhestand.

Im Rahmen der "37°"-Reihe hat Meike Materne zwei Paare und eine Seniorin auf der Suche nach alternativen Wohnprojekten für ältere Menschen begleitet. In ihrem Film "Seniorenheim oder Wohnprojekt? Neustart mit 60+" stellt sie unter anderem Martina und Thomas vor, die mit Anfang 60 zwar noch nicht ganz das Rentenalter erreicht haben, sich jedoch bereits jetzt nach einer neuen Bleibe für ihren baldigen Ruhestand umsehen. "Wir wollen nicht als einsames Paar in die Geschichte eingehen, sondern gern mit jüngeren Leuten und Senioren noch ein bisschen Gemeinschaft leben", erklären die Sozialarbeiterin und der Exportkaufmann.

Derzeit leben die beiden im idyllischen Oberbayern. Um später nicht alleine zu bleiben, wären Martina und Thomas allerdings auch bereit, ihre Zelte im hohen Norden aufzuschlagen. Dort, in Husum in Schleswig-Holstein, lockt nämlich "staTThus": ein ehemaliges denkmalgeschütztes Schulgebäude, welches zu einem generationenübergreifenden gemeinschaftlichen Wohnprojekt umfunktioniert wurde. Rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner aller Altersgruppen leben bereits in der einstigen Grundschule und unterstützen sich dort gegenseitig. Eine traumhafte Vorstellung, finden Martina und Thomas – doch ob das Ehepaar in den geplanten Neubau auf dem Gelände einziehen darf, bleibt vorerst ungewiss. Denn: Die Plätze im Wohnprojekt sind heiß begehrt.

Auch die 68-jährige Sigrun und ihr 70-jähriger Mann Helmuth wollten in einem Gemeinschaftsprojekt leben. Im Seniorendorf Uhlenbusch in Bosau hat das Hamburger Ehepaar nach langer Suche das gefunden, was es sich vom Lebensabend erwartet. 30 Holzhäuser, ein großes Gemeinschaftshaus, Werkstätten und eine eigene Solaranlage gehören zu der kleinen Siedlung, in der Sigrun und Helmuth nun Wurzeln schlagen möchten. Vom gemeinsamen Frühstück bis hin zur wöchentlichen Bandprobe – schon nach kurzer Zeit ist das Rentnerpaar sicher: In Uhlenbusch lässt es sich auch im hohen Alter aushalten.

