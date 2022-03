Prince Charming: Ist Kim Tränka noch mit dem Sieger zusammen?

"Prince Charming" Kim Tränka hat in der dritten Staffel der TVNOW-Datingshow seine letzte Krawatte verteilt. Die dritte Staffel der Show lief 2021 bei RTL+. 2022 feierte sie auch im Free-TV Premiere.

"Ich bin verliebt in dich und ich kann mir eine Zukunft mit dir vorstellen", sagte Kim bei seiner finalen Entscheidung. Der Gewinner der Staffel: Maurice. Was ist danach passiert?

Die Auflösung gab es beim Großen Wiedersehen mit Lola Weippert bei RTL+. "Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir uns seit der Rückkehr jedes Wochenende gesehen haben mit Ausnahme vom ersten", sagte Kim. "Wir sind durch Höhen und ganz tiefe Tiefen gegangen, in denen wir auch schon gesagt haben: 'Nee, das ist es nicht.' Aber wir haben uns durchgebissen und es hat sich gelohnt", so der dritte "Prince Charming".