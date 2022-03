Deutscher Filmkomponist gewinnt Oscar: So freut sich Hans Zimmer

Hans Zimmer ist zum zweiten Mal mit dem Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet worden. Der deutsche Filmkomponist war selbst nicht in Los Angeles, um den Preis entgegenzunehmen.

Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer (64) freut sich über seinen zweiten Oscar: "Vielen Dank an die Academy, aber vor allem an alle @DuneMovie-Musiker und unseren Regisseur Denis Villeneuve", schrieb der 64-Jährige auf Twitter. In einem kurzen Clip ist er dort auch, offenbar im Bademantel, mit einem kleinen Goldjungen in der Hand zu sehen. Zimmer wurde für die Filmmusik im Science-Fiction-Film "Dune" geehrt. Auch einen Golden Globe hatte er zuvor schon für den Soundtrack erhalten.

In einem Tweet hatte der Musiker, der gerade auf Tour ist, zuvor zu seinem Oscar-Triumph erklärt: "Es ist 2 Uhr morgens in Amsterdam und meine Tochter Zoë hat mich geweckt, um in die Hotelbar zu gehen. Wow!!"

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Oscars 2022: Alle Gewinner

Will Smith ohrfeigt Chris Rock Zimmer, der in Frankfurt am Main zur Welt kam, lebt und arbeitet bereits seit langem in den USA. Seine erste Oscar-Nominierung erhielt er 1989 für den Film "Rain Man". 1995 wurde er für die Filmmusik zu "Der König der Löwen" mit einem ersten Oscar ausgezeichnet. Zwölf Mal war er bisher für den bedeutendsten Filmpreis der Welt nominiert. Einen Stern am "Hollywood Walk of Fame" hat er seit 2010.