Pachinko: Kritik zur Serie bei Apple TV+

Korea, Japan, Amerika – wo das Zuhause ist, weiß Solomon nicht. Das weiß niemand in seiner Familie. Immer schon sind sie Fremde gewesen. Sie flohen vor dem Hunger aus Korea nach Japan. Im Land ihrer Besatzer werden sie geduldet, vor allem aber diskriminiert. Ihre Hoffnung auf ein besseres Leben ist immer auch die Sehnsucht nach einem sicheren Zuhause. Die Schriftstellerin Min Jin Lee erzählt die Lebensgeschichte von vier Generationen in ihrem eindrücklichen Roman "Ein einfaches Leben": Apple TV+ hat daraus die Serie "Pachinko" gemacht.

In acht Episoden – die ersten drei sind zum Start am 25. März verfügbar, die restlichen folgen im Wochentakt – spannt die Serie einen Bogen von Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die späten 1980er-Jahre. Serienschöpferin Soo Hugh ("The Terror", "The Killing") erzählt von einer verbotenen Liebe im Spannungsfeld von Krieg und Frieden, von Sieg und Verlust, von Hoffnung und Wiedergutmachung.