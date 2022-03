Spurlos in Marseille: Kritik zum Film heute in der ARD

Als seine Frau in Marseille entführt wird, bittet Bruno eine Taxifahrerin um Hilfe. Die ARD wiederholt den actionreichen Krimi zur besten Sendezeit am Samstagabend.

Spurlos in Marseille

Marseille gilt nach wie vor als Zentrum der Kriminalität, vor allem für Krimiautoren und -produzenten. Die Krimi-Tradition ist groß, sie reicht von der berühmten Marseille-Trilogie des Autors Jean-Claude Izzo aus den Neunzigern bis zur ersten "europäischen" Netflix-Serie "Marseille", in der Gérard Depardieu einen zweifelhaften Altbürgermeister gab. Längst haben Korruption, windige Baugeschäfte im Zuge der Gentrifizierung und Bankdelikte die gute alte Mafia mitsamt ihren Drogengeschäften abgelöst.

Auch im bildprallen Degeto-Krimi "Spurlos in Marseille" (Drehbuch: Gernot Krää, Regie: Roland Suso Richter), der nun im Ersten wiederholt wird, bekommt es der Zuschauer im Kern mit einem Vergehen mit weißer Weste zu tun, mit Bankenkriminalität und Steuerhinterziehung.

Nach einem etwas langwierigen Ferienstart mit der tumultuösen Verabschiedung von Kindern und Schwiegermutter taucht der fürsorgliche fünftagebärtige Hausmann Bruno (Fabian Busch) ins sinistre Altstadtleben Marseilles ein. Eigentlich war die Ferieninsel Porquerolles an der Côte d'Azur als Ziel geplant. Doch nach der Landung überfällt Brunos Ehefrau Katja (Jeanne Tremsal), IT-Spezialistin in einer Frankfurter Bank, ihren Mann mit der Nachricht, sie müsse noch schnell ihren früheren Studienkollegen und jetzigen Journalisten Jean-Luc in einer wichtigen Sache treffen.