So geht es Marcel Remus nach seinen Herzproblemen

Remus: Es fängt allein schon damit an, dass ich mir morgens mehr Zeit für mich nehme, spazieren gehe, Dehnübungen am Strand mache, langsamer zu Mittag esse, nicht sieben Tage die Woche durcharbeite, sondern mir mindestens einen Tag eine Auszeit gönne. Wenn möglich, belohne ich mich mit mehr Kurzreisen, um herauszukommen und etwas abzuschalten.

Remus: Jeder Tag ist bei mir anders und genau das liebe ich an meinem Job. Ich zeige erfolgreichen Kunden die schönsten Immobilien auf Mallorca, treffe spannende Menschen, die ihre Häuser verkaufen möchten, befasse mich mit dem Thema Marketing, drehe regelmäßig für das deutsche Fernsehen Beiträge über Mallorca und mein Geschäft. Einmal im Jahr veranstalte ich die große "Remus Lifestyle Night", also mir wird nicht langweilig.

Remus: Natürlich will man immer mehr und hoch hinaus, gerade wenn man so jung ist wie ich. Mit meinen 35 Jahren ist man sehr motiviert, jedes Jahr noch erfolgreicher zu werden und jedes Jahr noch mehr zu toppen. Aber ich habe gelernt: "Weniger ist mehr" und das Wichtigste ist nun mal die Gesundheit.

Remus: Dieses Jahr wird einiges passieren. In Kürze werde ich meine zweite Villa in Son Vida bei Palma einweihen. Es handelt sich hierbei um die "Remus Vital Finca", die Kunden für ihren Urlaub mieten können. Zudem bereite ich gerade meine "Remus Lifestyle Night" am 4. August vor und schreibe eifrig an meinem zweiten Buch, das im nächsten Jahr erscheinen wird.