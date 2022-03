Maybrit Illner fehlt in ihrer Talkshow – Marietta Slomka springt ein

Am vergangenen Donnerstag wurde Maybrit Illner in ihrer ZDF-Talkshow von Theo Koll vertreten. An diesem Donnerstag wird Marietta Slomka die Diskussion leiten.

Der Grund für Maybrit Illners erneutes Fehlen: Sie wurde in der Vorwoche positiv auf Corona gestetet. Ihr gehe es besser, aber sie sei immer noch positiv, hieß es in einem Tweet des offiziellen Twitter-Accounts der Sendung. "heute journal"-Moderatorin wird diesmal Illner vertreten. In der Vorwoche hatte Theo Koll für seine Moderation der Talkrunde von vielen Zuschauern ein Lob bekommen. Kolls Auftritt wurde unter anderem als "souverän" oder "ruhig, respektvoll und objektiv" beschrieben.

Das Thema der Ausgabe am Donnerstag (24. März, 22.15 Uhr) lautet: "Krieg in der Ukraine – tut der Westen genug?" Zu Gast sind Norbert Röttgen (CDU), Katharina Barley (SPD), Alexander Rodnyansky (Berater von Präsident Selenskyj, Ökonom), Constanze Stelzenmüller (Expertin für transatlantische Beziehungen und Sicherheitspolitik der Denkfabrik Brookings Institution in Washington, D.C.) sowie Florence Gaub (Stellvertretende Direktorin des Europäischen Instituts für Sicherheitsstudien in Paris (EUISS)).

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Marietta Slomka moderiert seit 2001 das "heute journal" im ZDF. Die 53 Jahre alte Journalistin ist für ihre kritischen Nachfragen in Interviews bekannt.