Bachelor 2022: Kakteen-Talk und ein Komplimente-Seminar im Halbfinale

"Bachelor" Dominik Stuckmann steht vor einer schweren Entscheidung: Welche der drei Frauen sortiert er vor dem Finale aus? Bei der Entscheidungsfindung sollen drei Dreamdates verhelfen, in denen sich Dominik als mäßig talentierter Smalltalker und vielversprechender Personality-Coach entpuppt.

Als erstes steht das Dreamdate mit Nele auf dem Programm. Nach dem gemeinsamen Besuch eines Museums, das einst das Zuhause der berühmten Künstlerin Frida Kahlo war, lassen sie den Tag auf einer Dachterrasse ausklingen. Inmitten von hunderten Pflanzen genießen Nele und Dominik ein Bad im Whirlpool.

"Hast du eigentlich viele Pflanzen zu Hause?", möchte Dominik wissen? "Nein. Ich habe nur ein paar Kakteen." Dieser Auszug des Gesprächs passt zum Rest des Smalltalks, der ein wenig unterkühlt wirkt. Ein weiteres Beispiel. "Also ist schon besonders würde ich sagen hier." "Ja sehr." "Ja ... Echt schön". So richtig mag zwischen den beiden diesmal kein Knistern aufkommen. Dominik vermisst bei Nele die romantische Ader, die sie nach eigener Aussage aber sehr wohl besitzt. In der gemeinsamen Nacht zeigt Nele sie dann aber doch: Sie hat Dominik einen Liebesbrief geschrieben. Das schmeichelt dem "Bachelor" dann doch sehr, bei einem Flug mit dem Heißluftballon lassen die beiden ihr Date ausklingen.

Mit Anna geht es im Helikopter ebenfalls hoch hinaus. Später landen auch die beiden im Whirlpool. Dominik nutzt das Date mit Anna für ein kleines Seminar unter dem Titel "Wie gehe ich mit Komplimenten um?". Er sagt Anna, dass sie es als Einzige schafft, sein Herz höherschlagen zu lassen. Anna reagiert schüchtern und "voll verkopft", doch dann ergreift sie – nach einem Wink mit dem Zaunpfahl – die Initiative und küsst Dominik. Der Dozent ist stolz auf seine Schülerin: "Das ist ein Lernprozess, den ich mit ihr durchlaufe. Pass mal auf ... treff mal Anna in einem Jahr ...". Anna hat das Gefühl, dass der "Bachelor" sie jetzt ein bisschen besser versteht. Dominik sieht Anna auf ihrem "Eroberungsmarsch" angekommen und schwebt selbst "auf Wolke 7".

Das dritte und damit letzte Dreamdate verbringt Dominik mit Jana-Maria. Per Flugzeug geht es für die beiden an einen romantischen Ort inmitten der mexikanischen Berge. Dort gibt es eine tolle Aussicht, leckeres Essen und Rotwein. Bei Jana-Maria hat der "Bachelor" das Gefühl, dass "sie krass verliebt ist". Was Sie nicht sagen, Herr Bachelor. Dass sie ihm gesagt hat, sie könne sich für ihn auch verändern, nagt aber an Dominik. "Ich will nicht, dass du dich veränderst. Du bist perfekt so wie du bist."

Es wird eng auf Wolke 7 Jana-Marias Verliebtsein äußerst sich erneut in nervösem Kichern. Und ja, sie ist wirklich komplett verknallt in Dominik. Der "Bachelor" ist zwiegespalten. "Wo ist der Haken?", fragt er sich. Doch so recht mag er keinen finden. Nur vor einem Streit mit Jana-Maria hat er Angst. "Die kann bestimmt ausrasten, weil sie so temperamentvoll ist." Jana-Maria diagnostiziert, dass die beiden perfekt zusammenpassen, weil sie beide "eine Schraube locker haben". Dem zu widersprechen fällt schwer. Jana-Maria schwebt nun ebenfalls auf Wolke 7, wie sie mit Herzchenaugen verkündet. Ob sie da oben Dominik nach seinem Seminar mit Anna trifft?

Alle Kandiatinnen der Staffel in Bildern Jana-Maria ist der komplette Gegensatz zu Anna und auch Nele. Sie zeigt ganz offen ihre Gefühle. Oder wie Dominik es ausdrückt: "Sie offenbart sich so voll krass mir gegenüber." Wie passt das alles zuammen? In der Nacht der Rosen muss Dominik eine Entscheidung treffen. "Ich sitzte jetzt hier und habe ein Problem. Aber das wussten wir ja vorher."

Dann wird es ernst für Dominik und die drei Halbfinalistinnen. Anna bekommt die erste Rose. Bei der zweiten Rose hadert Dominik dann sehr mit seiner Rolle als "Bachelor". Nach den Dreamdates ist es aber keine Überraschung, dass Nele leer ausgeht. Außer für Nele. "Ich bin ehrlich gesagt geschockt", sagt sie. Dominik hat das Gefühl, Nele habe sich erst sehr spät geöffnet. Zu spät. Auf die Zuschauer wartet nun ein Finale der Kontraste: Die verkopfte Anna gegen die kichernde Jana-Maria. Wer bekommt die letzte Rose?