Halo: Kritik zur neuen Serie bei Sky

Nach mehr als 20 Jahren hat es der Master Chief endlich geschafft: Er ist Protagonist einer großen Verfilmung der extrem beliebten und noch profitableren Computerspielreihe. Der Supersoldat tritt zwar nicht im Kino auf, wie vor Jahren geplant, aber immerhin in einer hochwertig produzierten Serie: "Halo" ist ab 24. März mit wöchentlich einer neuen von insgesamt neun Folgen bei Sky Q und Sky Ticket abrufbar und wird ab 25. März immer freitags bei Sky Atlantic ausgestrahlt. Für Serienfans interessant: Noch bis 10. April 2022 bietet Sky das Sky Entertainment Ticket * für 4,99 monatlich an.

Der große Auftritt sei dem Supersoldaten gegönnt: Seit 2001 rettet der Master Chief John-117 die Menschheit vor außerirdischen Gefahren (aktuell in "Halo Infinite") und liefert schlagkräftige Argumente für die Anschaffung einer Xbox-Konsole. In der Serien-Umsetzung, vom neuen US-amerikanischen Streaming-Anbieter Paramount+ produziert, schlüpft Pablo Schreiber ("American Gods") in die Rüstung des Unbesiegbaren. Ihm zur Seite stehen Natascha McElhone ("Californication") als Dr. Halsey und Jen Taylor, die die Künstliche Intelligenz Cortana verkörpert (und dabei ein wenig wie aus "Final Fantasy" entsprungen aussieht).