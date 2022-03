Prominent getrennt: Warum die Show nicht mehr dienstags läuft

"Prominent getrennt" sollte das neue "Sommerhaus der Stars" werden. Doch nach vier Folgen wird das RTL-Format aus der Primetime am Dienstagabend verbannt. Was ist der Grund?

Ganz einfach: schwache Einschaltquoten. Laut DWDL brachte die Reality-Show RTL am Dienstagabend nur einen einstelligen Marktanteil. Die vierte Folge lag demnach sogar nur noch bei 4.9 Prozentpunkten in der Zuschauergruppe ab drei Jahren und bei 7.7 in der Zielgruppe der 14 bis 19-Jährigen. Viel zu wenig für die Ansprüche des einigermaßen erfolgsverwöhnten Senders.

Und was läuft stattdessen am Dienstagabend um 20.15 Uhr? Vorerst setzt RTL auf dem Sendeplatz das Dokutainment-Format "Buying Blind" ein. In der Sendung investieren die Teilnehmer ihr Geld in ein Haus, das ein Makler, eine Interior Designerin und ein Bauexperte für sie aussuchen und renovieren. Ohne die Immobilie je gesehen zu haben, leisten sie ihre Unterschrift beim Notar.