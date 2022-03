Bridgerton: Gibt es in der 2. Staffel weniger Sexszenen?

In der Historienserie "Bridgerton" geht es manchmal ganz schön zur Sache. Doch die zweite Staffel soll nun offenbar deutlich zahmer werden.

Die neue Staffel von "Bridgerton" steht vor der Tür. Doch die zweite Runde der erfolgreichen Netflix-Serie soll ab dem 25. März zahmer daherkommen als die erste Staffel. Laut "The Sun" wurden die Sexszenen angeblich deutlich reduziert.

In der ersten Staffel kam es vor allem zwischen Phoebe Dynevor (26) als Daphne Bridgerton und Regé-Jean Page (34) als Simon Basset zu expliziten Sexszenen. Doch der Duke of Hastings ist in der zweiten Staffel nicht mehr dabei.