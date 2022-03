2. Staffel Bridgerton und Halo: Streaming-Tipps der Woche

Netflix lädt in der zweiten Staffel "Bridgerton" wieder zum Schmachten ein, und Supersoldat "Halo" wird zum Serienhit. Die Streaming-Highlights der Woche im Überblick.

Unstillbares Verlangen, Skandale am royalen Hof und zwei rivalisierende Schwestern: Die Herzschmerz-Serie "Bridgerton" kehrt ab 25. März mit neuen Folgen zu Netflix zurück. Auch die gefürchtete Klatschjournalistin Lady Whistledown darf mit ihren spitzfindigen Kommentaren nicht fehlen. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Bridgerton": Staffel 2, Netflix 63 Millionen Haushalte in 28 Tagen nach der Premiere: Mit diesen beeindruckenden Zahlen startete die Herzschmerz-Serie "Bridgerton" im Dezember 2020 bei Netflix durch. Nun steht die zweite Staffel der beliebten Serie aus der Feder von "Grey's Anatomy"-Macherin Shonda Rhimes in den Startlöchern. Anders als noch in Staffel eins steht aber nicht mehr die Liebesgeschichte der Adeligen Daphne (Phoebe Dynevor) und dem Duke of Hastings (Regé-Jean Page) im Mittelpunkt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Vielmehr erzählen die neuen Episoden von der Romanze zwischen Kate Sharma (Simone Ashley) und Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Eine alte Bekannte ist aber in der zweiten Staffel dann doch an Bord: die gefürchtete Boulevardjournalistin Lady Whistledown, über deren Identität Serienfans seit Folge eins rätseln. Die romantischen Geschichten rund um Klatsch und Tratsch in "Bridgerton" gehen am 25. März bei Netflix in die zweite Runde – mit prächtigen Kleidern, fiesen Intrigen und gewohnt offenherzigen Szenen.

"Halo", Sky Ticket Seit nunmehr 20 Jahren rettet der Master Chief nicht nur die Menschheit vor außerirdischen Gefahren wie aktuell in "Halo Infinite", sondern auch die Verkaufszahlen von Microsofts Xbox-Konsolen. Nun soll der Hype um den grünen Supersoldaten mit einer Serien-Umsetzung weiter befeuert werden. Pablo Schreiber ("American Gods") schlüpft in die Rüstung des Master Chief, Natascha McElhone ("Californication") spielt Dr. Halsey, und Jen Taylor verkörpert die KI Cortana.

Die Verfilmung der Action-Spiele wurde immer wieder angestrebt – und ebenso oft verworfen und verschoben. Die Geschichte der Serie soll diverse Elemente des aus Videospielen, Comics, Romanen, Filmen und Serien bestehenden Kanons aufgreifen, sich aber unabhängig und teils abweichend entwickeln. Dazu hat sie auch reichlich Gelegenheit: Der neue Streamingdienst Paramount+ hat bereits vor dem Start eine Fortsetzung in Auftrag gegeben. Hierzulande ist die erste Staffel von "Halo" ab 24. März bei Sky Ticket zu sehen.

"Tiefe Wasser", Amazon Prime Video Amazon setzt im März auf Erotik: Der düstere Thriller "Tiefe Wasser" zeichnet das verhängnisvolle Verhältnis des unglücklichen Paares Victor (Ben Affleck) und Melinda Van Allen (Ana de Armas) nach. Als sich die beiden auf eine offene Ehe einlassen, ahnen sie noch nicht, welche weitreichenden Folgen ihr neues Beziehungsmodell haben wird. Schon bald brechen sich Missgunst, Eifersucht und Psychospielchen Bahn, die in einem tödlichen Katz- und Mausspiel gipfeln.

Eine toxische Beziehung, heiße Liebschaften und zwei Hollywood-Superstars: Der Film von Regisseur und Erotikthriller-Experte Adrian Lyne ("Fatal Attraction", "9½ Wochen") adaptiert den 1957 erschienen Roman "Deep Water" der Bestsellerautorin Patricia Highsmith. Das Drehbuch zur Geschichte stammt aus der Feder von "Euphoria"-Schöpfer Sam Levinson und Zach Helm ("Mr. Magoriums Wunderladen"). Ab 18. März steht "Tiefe Wasser" bei Amazon Prime Video zum Streamen bereit.

"No Exit", Disney+ Darby (Havana Rose Liu) will nichts sehnlicher, als nach einem familiären Notfall für ihre Familie da zu sein. Doch wegen eines Schneesturms muss sie zwangsläufig auf einer Raststätte Halt machen. Dort entdeckt Darby ein entführtes Mädchen (Mila Harris), welches in einem Käfig in einem Van gefangen gehalten wird. Für Darby ist klar: Sie will das Kind retten. Beim Kidnapper muss es sich um einen der Raststättenbesucher handeln – doch als Darby versucht, den Täter zu identifizieren, muss sie schon bald auch um ihr eigenes Leben fürchten.

Der Horror-Thriller "No Exit" ist nichts für schwache Nerven und hält so manche eisige Überraschung parat. Andrew Barrer und Gabriel Ferrari ("Ant-Man and the Wasp") sind für das Drehbuch des düsteren Disney-Films verantwortlich, der auf dem gleichnamigen Roman des US-Autors Taylor Adam aus dem Jahr 2019 basiert. Zu sehen gibt es Darbys rastlose Suche nach dem Entführer ab 18. März bei Disney+.

"Back to Life", ARD Mediathek Miriam "Miri" Matteson (Daisy Haggard) hat einen Menschen getötet. 18 Jahre lang saß sie dafür hinter Gittern. Nun, in ihren Dreißigern, kehrt Miri in ihre Heimatstadt zurück, um sich ein neues Leben außerhalb der Gefängnismauern aufzubauen. Doch das Schicksal – und die Gesellschaft – scheint es nicht gut mit der geläuterten Mörderin zu meinen ... Was klingt wie ein etwas zu deprimierend geratener Krimi, ist in Wirklichkeit eine urkomische, wenngleich melancholische Miniserie aus dem Hause BBC.

Mit einer Gesamtlänge von weniger als drei Stunden ist die sechsteilige erste Staffel der britischen Dramedy "Back to Life" nur ein kurzer Ausflug in das Leben einer Frau, die ganz und gar kein schlechter Mensch zu sein scheint, obwohl sie ein fürchterliches Verbrechen begangen hat. Und so hangelt sie sich entlang an den Absurditäten des Alltags, die ihr in dem tristen Städtchen begegnen und der Serie ihren unaufgeregten Charme verleihen. "Back to Life" steht ab 19. März in der ARD Mediathek zum Streamen verfügbar. Eine ausführliche Serienkritik lesen Sie hier.