Wenn keiner guckt: VOX-Doku zeigt das geheimnisvolle Leben unserer Katzen

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was Ihre Katze den ganzen Tag und nachts so treibt? Für eine Doku hat VOX Freigänger und Stubentiger mit Kameras und GPS-Trackern ausgestattet.

Ihr läuft so schnell keiner den Rang ab: Seit Jahren ist und bleibt die Katze das beliebteste Haustier hierzulande. Nach einer Erhebung des Marktforschungsinstituts Statista lebten im Jahr 2020 rund 15,7 Millionen Katzen in deutschen Haushalten. Und trotzdem: Im Vergleich zu Hundehalterinnen und -haltern erfahren Fans der samtpfotigen Vierbeiner im TV-Programm eine beinahe schon stiefmütterliche Behandlung. Das will VOX jedoch nun mit "Wenn keiner guckt – Das geheimnisvolle Leben unserer Katzen" ändern. In der vierteiligen Doku-Reihe dreht sich alles um die kleinen Stubentiger.

Statt Hundeexperten wie dem Tierpsychologen Martin Rütter oder dem US-amerikanischen "Hundeflüsterer" Cesar Millan dürfen im neuen Format also zwei Katzenprofis ans Werk: Die Journalistin und studierte Zoologin Kate Kitchenham und der Biologe Martin Wikelski wollen sich in der Sendung dem Verhalten der eigenwilligen Tiere widmen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen den Alltag dabei "konsequent aus der Sicht der Katzen", wie VOX vorab meldete. Zu diesem Zweck wurden mehrere Katzen mit Mini-Kameras und GPS-Trackern ausgestattet. So bekommen erstmalig auch Frauchen und Herrchen zu sehen, auf welche Abenteuer sich ihre Freigänger begeben – und was vermeintlich brave Schmusekätzchen eigentlich so anstellen, wenn niemand zu Hause ist.