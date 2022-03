Keinohrhasen und Zweiohrküken: kabel eins wiederholt Til Schweigers Erfolgsfilme

Film eins: Ein Paar lernt sich kennen. Film zwei: Ein Paar lernt, miteinander zu leben. Einfacher geht es nicht. Themen, die zahllose Male im Kino behandelt wurden. Aber eben selten so charmant, so humorvoll und vor allem so deutsch wie in der Komödie "Keinohrhasen", die 2007 deutlich über sechs Millionen Zuschauer in die Kinos lockte. 2009 folgte die Fortsetzung "Zweiohrküken", auch sie kam beim Publikum bestens an – mit über 4,2 Millionen Kinogängern. Kabel Eins wiederholt nun beide Teile direkt nacheinander.