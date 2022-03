"Blinded: Schatten der Vergangenheit" – Kritik zur neuen Serie bei ARTE

Profilerin Louise Bergstein ermittelt einer alten Freundin zuliebe in einem neuen Fall. Ein Serienmörder, der tagsüber ein bürgerliches Leben führt, treibt in der dänischen Provinz sein Unwesen.

Wer sich noch an die 2019 bei ARTE ausgestrahlte Serie "Darkness: Schatten der Vergangenheit" erinnern kann, wird Profilerin Louise Bergstein (Natalie Madueño) kennen. Nun arbeitet die junge Ermittlerin an einem neuen Fall. Die achtteilige Miniserie "Blinded: Schatten der Vergangenheit" (ebenfalls nun bei ARTE) dürfte Dänemark-Noir-Fans glücklich machen.

Vor fünf Jahren wurde Richterin Alice Ejbyes (Solbjørg Højfeldt) 18-jähriger Sohn von einem Serienmörder getötet, der nie gefunden wurde. Alice ist inzwischen schwer krank und bittet Profilerin Louise Bergstein (Natalie Madueño), die Tochter ihrer ehemals besten Freundin, um Hilfe. Ihr neuer Fall spielt auf der dänischen Insel Fünen. Dort lernt man in der achtteiligen Nordic-Noir-Serie früh in Folge eins den quasi alleinerziehenden Vater Peter Vinge (Tobias Santelmann) kennen. Ein scheinbar netter Jedermann. Als Vinge von seiner Frau Masja erfährt, dass sie sich endgültig trennen will, wird er wieder zu jenem Serienmörder, der seine "Tätigkeit" offenbar fünf Jahre zuvor einstellte. Die lokale Ermittlerin Karina Hørup (Helle Fagralid) ist beeindruckt von Bergsteins Profiler-Überlegungen und bittet die Kollegin, ihre Polizei-Einheit in Odense zu unterstützen, um den Täter zu finden.