Bachelor 2022: Anna wendet Debakel beim Date im letzten Moment ab

Die fünf verbliebenen "Bachelor"-Kandidatinnen lernen Dominiks Mutter kennen, die extra für das bisschen Smalltalk nach Mexiko gereist ist. Für vier Damen stehen danach Einzeldates an – doch nicht bei allen läuft es rund.

In Mexiko kommt es zum Wiedersehen mit Dominiks Mutter. Wegen Corona dürfen sich die beiden aber nicht einmal umarmen. Richtig unangenehm wird es aber erst, als Dominik ihr von seiner bisherigen Reise berichtet. Mit vier Frauen habe er geknutscht, aber "ich hab' mit keiner Frau ineinander geschlafen." Danke für die Information, Dominik!

Auf Ansage von Dominik soll sich "Mama Bachelor" dann verschiedene Damen zum Einzelgespräch schnappen. Allerdings kann Dominik nicht zählen und so sitzen zunächst mit Jana-Maria und Nele gleich zwei Kandidatinnen mit seiner Mutter zusammen. Anschließend treten noch Chiara, Christina und Anna – diesmal wirklich – zum Einzelgespräch an. Dominiks Mutter ist anzusehen, dass sie sich in der Situation nicht wohlfühlt, was sie prinzipiell erstmal sympathisch macht.

"Da müsste ich losen" Nach dem Smalltalk hätte Dominik dann gerne ein Feedback. "Huh", seufzt sie. "Du hast hier fünf tolle Frauen am Tisch sitzen." Später zählt sie Jana-Maria, Nele und Christina als die drei auf, die womöglich am besten zu Dominik passen, aber die anderen beiden sind auch ganz toll. "Wenn du mich jetzt fragen würdest, ich soll eine nach Hause schicken, müsste ich losen." Das hilft natürlich ungemein weiter, aber immerhin hatte Dominiks Mutter (hoffentlich) einen schönen Urlaub in Mexiko. Muchas gracias, RTL!

Schon nach dem Treffen mit der Mutter steht die erste Nacht der Rosen in dieser Folge an. Eine Dame muss Dominik schon nach Hause schicken. Es trifft Chiara, für die die Show somit vorbei ist.

Doch damit nicht genug: Am Ende der Folge werden erneut Rosen verteilt. Um sich die Entscheidung zu erleichtern, verbringt Dominik mit allen vier verbliebenden Frauen ein Einzeldate. Er und Nele kochen zusammen – mit viel Knoblauch. Außerdem bekommt sie eine Videobotschaft von ihrer Mutter. "Viele Grüße auch an den 'Bachelor'. Ich hoffe, er weiß, was für eine Granate er an seiner Seite hat." Natürlich wird trotz des vorherigen Knoblauch-Konsums geknutscht.

Jana macht den "Bachelor" ganz wuschig Dominiks und Jana-Marias Date findet im Whirlpool statt. Auf der Sonnenliege wird ein bisschen gefummelt, geknutscht und – es ist ja Jana-Maria – viel gekichert. Sehr viel gekichert. "Die Frau macht mich richtig wuschig", sagt der "Bachelor". Auch die Videobotschaft von Janas Mama, Schwester und Bruder wird mit wildem Kichern begleitet. Es ist alles so unangenehm. Dominik empfindet das aber offenbar nicht so. Er kann sich solche Dates auch im echten Leben vorstellen.

Mit Außenseiterin Christina, die bislang deutlich weniger Zeit mit Dominik verbringen konnte als die anderen, geht's zum entspannten Stadtbummel. Im Vergleich zu den anderen fühlt sich dieses Date dann auch eher an wie ein erstes, bei dem man sich noch nicht so gut kennt. Und: Es kommt nicht zum Kuss. Hat Christina so überhaupt noch eine Chance aufs Weiterkommen?

Anna rettet das Date Mit Anna unternimmt Dominik eine kleine Spritztour im Auto. Doch so richtig gut läuft es nicht. "Anna ist Realistin", sagt Dominik. Er selbst sei aber eigentlich eher ein Träumer. Außerdem findet er, dass Anna ihm zu wenig Komplimente macht. "Ich habe das Gefühl, ich muss Anna erbern." Dann konfrontiert er sie damit, dass Jana-Maria ihm verraten hat, dass Anna über seine Dance Moves lacht. Wie furchtbar! Und dann tanzte Anna nicht mal mit ihm.

Das Date scheint eine falsche Wendung zu nehmen, ein Debakel droht. Doch dann überrascht Anna Dominik mit einem Geschenk. Gemeinsam schreiben die beiden ihre Wünsche auf einer Schamanen-Rolle auf. Danach küssen sie sich und Anna macht ihren Fehler wieder gut: Sie bittet Dominik zum Tänzchen. "Ich bin sehr glücklich", sat Dominik. "Same" antwortet Anna, der es immer noch schwerfällt, dem "Bachelor" was Nettes zu sagen: "Ich mache das mit Gesten, okay?"

In der Nacht der Rosen kommt es dann, wie es kommen muss. Jana-Maria, Anna und Nele bekommen von Dominik eine Rose und dürfen in der darauffolgenden Woche ein Dreamdate mit dem "Bachelor" verbringen. Christina geht wie erwartet leer aus.

"Der Bachelor" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Bei Streaming-Anbieter RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.