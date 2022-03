Panagiota Petridou ist "still und heimlich" Mutter geworden

Panagiota Petridou im Babyglück: Die Moderatorin ist zum ersten Mal Mutter geworden. In der Öffentlichkeit hatte sie die Schwangerschaft geheim gehalten.

Überraschende Baby-News bei Moderatorin Panagiota Petridou (42): Sie ist schon im Februar Mutter geworden! Ihre Schwangerschaft hielt die 42-Jährige bis jetzt unter Verschluss. In einem Video auf Instagram dokumentiert die Moderatorin die vergangenen zehn Monate im Schnelldurchlauf.

"Still und heimlich bin ich im Februar Mama geworden", kommentiert Petridou den Clip. "Es hat wirklich kaum einer gemerkt, weil ich nur einen kleinen Bauch hatte." Die Schwangerschaft sei für sie ein privates Erlebnis, "was ich für euch aber nun kurz zusammengefasst habe. Wir freuen uns sehr auf den Familienzuwachs und sind gesund und glücklich. Noch grooven wir uns noch in die neue Welt ..." Ob es sich bei dem Baby um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, verriet die 42-Jährige nicht.