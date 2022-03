Semino Rossi und Ehefrau Gabi sind wieder zusammen

Rund zwei Jahre ist es her, dass sich Schlagersänger Semino Rossi (59) und seine Frau Gabi (59) getrennt haben - nach 28 gemeinsamen Ehejahren. Doch jetzt hat der 59-Jährige, der am 29. Mai seinen runden Geburtstag feiert, eine frohe Kunde im Gepäck: "Gabi und ich sind wieder zusammen!", verrät er im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Seine Erkenntnis durch die Trennung: "Manchmal muss man eben loslassen, damit man sich aus dem geschaffenen Freiraum neu füreinander entscheiden kann."

Wie wichtig ihm die Familie ist, betont er auch im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: "Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und kann es mir gar nicht anders vorstellen. Für mich gehört Familie als Nest dazu, egal wie alt man ist", so Rossi.