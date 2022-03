Norbert Himmler ist der neue ZDF-Intendant

Beim ZDF beginnt eine neue Ära: Nach zehn Jahren unter der Intendanz von Dr. Thomas Bellut bekleidet ab sofort Dr. Norbert Himmler den wichtigsten Posten im Sender. Bellut verabschiedet sich nach zwei Amtszeiten in den Ruhestand. Zum Amtsantritt sagte Himmler nun: "Ich trete mein Amt in einer schwierigen Zeit an. Gerade jetzt zeigt sich, was wichtig ist: unabhängiger Journalismus, freier Zugang zu Informationen, eine vorurteilsfreie, offene Meinungsbildung. Darauf gründet unser Auftrag."