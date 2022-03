Wer wird Millionär 2022: Günther Jauch blamiert sich gemeinsam mit Zusatzjoker

Lockerflockig rät sich Peter Gaschko bis zur 16.000€-Frage, ohne auch nur einen einzigen Joker einzusetzen. Bei der Frage "Was tritt in reiner Form als weißes, geruchloses Pulver mit einem bitteren Geschmack auf?" verwendet er den 50/50 Joker und ärgert sich, denn die Antwort, die er sowieso ausgewählt hätte (Es ist "Koffein") ist unter den Antwortmöglichkeiten. Bei der 64.000€-Frage ist allerdings trotz Telefonjoker Schluss für den Personenschützer. "Was passiert in Sergej Prokofjews 'Peter und der Wolf' am Ende mit dem Wolf?", will Jauch wissen. Der Wolf wurde, nicht wie Gaschko rät, erschossen, sondern kommt in den Zoo. Der Kandidat fällt zurück auf 16.000€, die er in eine Hundetrainer-Ausbildung und einen Hundeladen investieren möchte.