Bayer 04 Leverkusen - Atalanta Bergamo: Wo wird das Rückspiel übertragen?

Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo im Livestream

Die Partie wird live bei Streaming-Anbieter RTL+ (TVNOW) übertragen. Der Streaming-Anbieter der RTL-Gruppe zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung in der Europa League sowie weitere ausgewählte Spiele. Im Achtelfinale gibt es außerdem eine Live-Konferenz. Anpfiff in der BayArena ist am Donnerstag, 17. März, um 18.45 Uhr. Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel muss Leverkusen gewinnen.