William Hurt gestorben: Oscarpreisträger wurde 71 Jahre alt

US-Schauspieler William Hurt (1950-2022) ist am Sonntag im Alter von 71 Jahren gestorben. Das gab sein Sohn Sohn William "Will" Hurt (geb. 1991) bekannt. "Mit großer Trauer weint die Familie Hurt um William Hurt, geliebter Vater und Oscar-prämierter Schauspieler, der am 13. März 2022, eine Woche vor seinem 72. Geburtstag, verstorben ist", wird er vom Magazin "Deadline" zitiert. Weiter heißt es: "Er starb friedlich im Kreise seiner Familie an einem natürlichen Tod. Die Familie bittet in dieser Zeit um Privatsphäre."