The Voice Kids 2022: 7-Jährige ist ein Vollprofi - Lena vergießt Tränen

Eine 7-Jährige mit Süßigkeiten bestechen? Nicht mit Maja! Die Kleine performte bei "The Voice Kids" den Klassiker "Pack die Badehose ein" und begeisterte die Jury. Bei anderen Talenten flossen in der Jury Tränen.

Die Blind Auditions der Jubiläumsstaffel von "The Voice Kids" gehen in die zweite Runde und somit auch der Kampf der Coaches um die besten Talente! Da jeder der Coaches den Sieg mit nach Hause nehmen möchte, werden diesmal ganz besonders die Ellenbogen ausgefahren. Aber auch die Profis können nicht verhindern, dass das ein oder andere Mal die Emotionen mit ihnen durchgehen. Mit Songs wie "Kreise" von Johannes Oerding, "Falling" von Harry Styles oder auch Oldies wie "Pack die Badehose ein", heizen die jungen Talente sowohl den Zuschauern als auch den Coaches ganz schön ein.

Mit dem Klassiker "Pack die Badehose ein" leitet die erst 7-jährige Maja die zweite Folge ein. Die Kleine verbreitet so gute Laune, dass direkt alle vier Coaches buzzern. Michi und Smudo versuchen sie sogar mit Süßigkeiten in ihr Team zu locken: "Also ich gehe dahin, wo ich glaube, dass ich weiterkomme, nicht wegen Süßigkeiten!" kontert die 7-jährige. Letztendlich entscheidet sie sich aber doch für das Team der beiden - natürlich aus rein musikalischen Gründen.

Die nächste Kandidatin schafft es ebenfalls, dass alle vier Coaches buzzern und sie in ihrem Team haben wollen. Mit ihrem Song "You Say" von Lauren Daigle verzauberte die 15-Jährige Carla aus Sizilien die Promis. Alle Überredungsversuche prallen an ihr ab, für Carla war von Anfang an klar, dass sie zu Alvaro Soler ins Team möchte.

Gesangseinlagen-Battle um Talent Till Der 10-jährige Till ist der geborene Showman! Mit dem Lied "Ich bin, ich bin Musik!" von "Mozart! – Das Musical", rührt der 10-Jährige Lena sogar zu Tränen. Aber auch Wincent Weiss ist begeistert von dem kleinen Entertainer und möchte ihn unbedingt in seinem Team. Doch Lena hat in Sachen Musical-Kenntnisse deutlich die Nase vorn. Spätestens nach der abgeänderten und mehr oder weniger guten Version des Songs "Sei hier Gast" aus "Die Schöne und das Biest" von Wincent entscheidet sich Till für Team Lena.

Für die 13-jährige Lea reicht es leider nicht für die nächste Runde, dafür gibt es aber eine ganz persönliche Gesangseinlage von Lena mit ihrem All-time-Hit "Satellites".

Noch ein Talent rührt Lena zu Tränen Der 14-jährige Emil singt den französischen Song "Voilà" von Barbara Pravi und löst damit nicht nur im Publikum, sondern auch bei den Coaches einen absoluten Gänsehaut-Moment aus. Da ist es keine besonders große Überraschung, dass sich alle 4 Stühle umdrehen. Besonders ergriffen von der Stimme des 14-Jährigen ist Lena, die erneut die ein oder andere Träne verdrückt. Schlussendlich entscheidet er sich auch für ihr Team.

Mit der Punknummer "Brutal" von Olivia Rodrigo bringt die 13-jährige Raschel aus Berlin nochmal so richtig Stimmung in die Bude und heizt den Coaches so sehr ein, dass gleich alle 4 buzzern. Die 13-Jährige entscheidet sich für das Team Michi und Smudo.