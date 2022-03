Let's Dance 2022: Heute fliegt kein Paar raus!

Drei Paare fallen in der dritten "Let's Dance"-Show wegen Corona aus. RTL reagiert auf das dezimierte Teilnehmerfeld mit einer Regeländerung: Am Freitag scheidet kein Paar aus.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein, Caroline Bosbach und Timur Ülker haben sich allesamt mit dem Coronavirus infiziert und können am Freitag (11. März) nicht antreten. Auf dem RTL-Parkett performen also nur neun statt der angedachten zwölf Tanzpaare. Die drei erkrankten Promis können – einen negativen Test vorausgesetzt – in der nächsten Show aber wieder mittanzen.

Comedian Bastian Bielendorfer fehlte dagegen in der zweiten Show wegen eines grippalen Infekts. Er ist mittlerweile wieder fit und wird am Freitag mit Ekaterina Leonova an seiner Seite sein Comeback geben. Und er kann aufatmen: Das Aus droht ihm in dieser Woche nicht ...