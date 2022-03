Let's Dance 2022: Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova zurück

Zuletzt erreichten die Fans von "Let's Dance" vornehmlich schlechte Meldungen vom Tanzparkett. Ob Promi, Profi oder Juror: In allen Lagern gab es Ausfälle wegen Corona zu beklagen. Nun zur Abwechslung eine freudige Nachricht: Komiker Bastian Bielendorfer (37), der zuletzt nicht wegen Corona, sondern einer herkömmlichen Erkältung nicht mittanzen konnte, wird bei der dritten regulären Ausgabe am 11. März (bei RTL ab 20.30 Uhr sowie via RTL+) wieder antreten können.