Chris Tall muss wegen OP Tour-Termine absagen

"Glaubt mir Leute, ich kriege selber das Kotzen. Ich habe mich so, so, so drauf gefreut", erzählt Tall weiter. Er verzweifle sogar ein bisschen. Erst warte er wegen der Pandemie rund zwei Jahre und könne dann "wegen so einer Scheiße" nicht auftreten. Auch seine TV-Engagements müsse er absagen. Der Komiker versuche das Ganze mit Humor zu nehmen, aber es sei trotzdem schlimm für ihn.