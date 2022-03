Karl Lauterbach schimpft über Falschinformationen zu Novavax: "Blanker Unsinn!"

Am 20. März soll es eigentlich massive Lockerungen geben. Doch die Infektionszahlen in Deutschland steigen. Dazu und zum Impfstoff Novavax äußerte sich Karl Lauterbach am Mittwoch im "Moma".In vielen Nachbarländern wurde dieser Schritt bereits vollzogen: Am 20. März sollen fast alle der noch geltenden Corona-Maßnahmen in Deutschland fallen. Doch nun steigen die Infektionen wieder. Es ist sogar von einer möglichen Sommerwelle die Rede. Wie also soll es künftig weitergehen? Über diese Frage sprach die Moderatorin Harriet von Waldenfels am Mittwoch mit dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im "Morgenmagazin" des ZDF.