Gefährliche Nähe: Kritik zur Serie heute bei VOX

Ihre Töchter sind beste Freundinnen, doch in der Serie "Gefährliche Nähe" geraten zwei Väter aneinander. Der eine ist Steuerfahnder, der andere saß wegen Mordes im Gefängnis.

Scheinbar unüberwindbare Gegensätze zweier Charaktere gelten seit jeher als Erfolgsrezept im Geschichtenerzählen. Damit das klappt, müssen Drehbücher manchmal außergewöhnliche Brücken schlagen, um die verschiedenen Welten miteinander zu verbinden. So wie in der Serie "Gefährliche Nähe", die bereits im vergangenen Jahr bei RTL+ als Stream abrufbar war und nun bei VOX als Free-TV-Premiere zu sehen ist.

Barnaby Metschurat spielt überzeugend den beruflich aufstrebenden Steuerfahnder Hugo, dessen Frau vor zwei Jahren starb. Seither erzieht er die beiden Töchter Emma (Emilia Weisse) und Laura (Maya Lauterbach) allein und versucht mit ihnen den Verlust der Mutter zu verarbeiten. Es scheint ihm zu gelingen: Die pubertierende Laura hat ihren ersten Freund, und Emma freut sich jeden Tag auf ihre beste Freundin Chrissie Radenacher (Naila Schuberth). Die wiederum ist jedoch die Tochter eines verurteilten Mörders, der nach acht Jahren Gefängnis sein Leben für Kind und Frau (Maike Jüttendonk) endlich ändern will. Aber Schwerverbrecher Marius (Klaus Steinbacher), bisweilen etwas klischeehaft dargestellt, entkommt dem Sog des kriminellen Milieus nur schwer. Kaum entlassen, wird er erneut verdächtigt, einen Mord begangen zu haben.

Und so gestaltet sich das zwangsläufige Aufeinandertreffen beider Typen – schließlich wollen die Töchter gebracht und abgeholt werden – nicht gerade einfach. Hugo will Marius, um dessen Vergangenheit er bald weiß, zwar wertfrei kennenlernen. Doch daraus wird natürlich nichts – man will ja eine spannende Serie sehen.