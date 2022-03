WaPo Berlin: 3. Staffel startet in der ARD

Eine gemütliche Fahrt auf der Spree sieht anders aus: Die Vorabendserie "WaPo Berlin" schneidet auch in der dritten Staffel mit Diversität und Wirtschaftskriminalität die ganz großen Themen an und liefert einen ungewöhnlichen Blick auf die Hauptstadt.

Spree, Havel, Müggelsee: Wer eine gemütliche Bootsfahrt zu schätzen weiß, kommt auch in der sonst so hektischen Hauptstadt auf seine Kosten. Harmlos geht es auf Berlins Flüssen und Seen jedoch keineswegs zu. Deshalb ermittelt seit Januar 2020 die "WaPo Berlin" im ARD-Vorabend und fügt dem umfangreichen deutschen Krimi-Angebot eine neue Facette hinzu: ein urban-maritimer Mix. Mittlerweile geht der Ableger des großen Bruders "WaPo Bodensee" im Ersten bereits in die dritte Staffel – die unter anderem eine Jetski-Verfolgungsjagd bietet.