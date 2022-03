Jan Böhmermann hat Corona: "Der kleine Schlawinerstrich"

Nach zwei Jahren Pandemie hat es ihn nun doch erwischt: Jan Böhmermann hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Was die für die nächste Folge des "ZDF Magazin Royale" bedeutet, ist noch offen.

Am vergangenen Donnerstag habe sich Böhmermann vor der Aufzeichnung der neuen Folge seiner Late Night Show "ZDF Magazin Royale" noch mehrfach getestet. Doch die Tests fielen negativ aus. Am Freitag habe er dann sich angeschlagen gefühlt - aber auch da schlug ein Test nicht an.