US-Schauspieler Mitchell Ryan verstorben

US-Schauspieler Mitchell Ryan (1934-2022) ist am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an Herzversagen gestorben. Das teilte seine Stieftochter Denise Freed dem "Hollywood Reporter" mit. Am bekanntesten ist Mitchell Ryan wohl für seine Rollen in "Fackeln im Sturm" (1985), "Lethal Weapon" (1987) und "Dharma & Greg" (1997-2002).