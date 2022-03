"Hirschhausens Quiz des Menschens": Was ist das "Oddly Satisfying"-Phänomen?

Verlässlichkeit, für die sorgt der Moderator Eckart von Hirschhausen auch am Samstagabend. Wer "Hirschhausens Quiz des Menschens" einschaltet, weiß, was er bekommt: entspannte Unterhaltung, ein bisschen Humor und dazu viel Information aus dem im weitesten Sinne medizinischen Bereich. Um eben jene beruhigende Wirkung eines sich im Grunde wiederholenden Ablaufs geht es auch in den neuen Ausgabe der Sendung. Die seltsame Anziehungskraft des scheinbar Langweiligen, der Wiederholung ist derzeit ein Thema im Netz.

Das zweite Thema der Show passt ebenso gut in diese Zeit: Knapp 35 Millionen Haustiere leben mittlerweile in Deutschlands Haushalten, die Pandemie hat diese Zahl weiter nach oben getrieben. Dr. Eckart von Hirschhausen sucht mit seinen Kandidaten nach Ursachen. Darüber hinaus geht es um um die Auswirkungen eines Adrenalin-Kicks. Der TV-Moderator und sein Experten-Team zeigen auf, was im menschlichen Körper genau passiert, wenn man im schnellen Auto über die Straßen rast oder sich auf einen Fallschirmsprung einlässt. Der Herzschlag beschleunigt sich, und die Hände beginnen zu schwitzen. Doch warum ist das so?