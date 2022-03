"Stern TV"-Spezial zum Ukraine-Krieg: Mehrheit der Zuschauer würde Flüchtlinge aufnehmen

Genau eine Woche ist es her, dass der russische Präsident Wladimir Putin letzten Donnerstag den Befehl zum russischen Einmarsch in die Ukraine gab. Die sieben Tage reichten aus, um auch dem Rest von Europa klar werden zu lassen, dass dieser Angriff alle Europäer angeht. Und auch Deutschland hat begriffen: Wir können uns nicht raushalten.

Doch nicht nur vor militärischen, sondern auch wirtschaftlichen Auswirkungen sorgen sich die Deutschen. Klar im Fokus steht die Angst vor immens steigenden Öl-, Gas- und Benzinpreisen. Eine berechtigte Sorge, schließlich liefert keiner so viel Erdöl und -gas an Deutschland wie Russland. Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur bei "Finanztip" erklärt, dass das Risiko bereits jetzt schon die Preise in die Höhe treibt. "Da steckt Spekulation hinter", so Tenhagen. Trotzdem appelliert er an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren.