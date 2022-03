ESC-Vorentscheid 2022: Ukrainische ESC-Siegerin Jamala zu Gast

Moderatorin Barbara Schöneberger wird mit Jamala auch über deren Flucht wegen des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine sprechen. Gemeinsam mit ihren Kindern ist die 38-Jährige bei ihrer Schwester in Istanbul untergekommen. Jamalas Ehemann ist in der Ukraine geblieben.

In der Live-Show "Germany 12 Points – der deutsche ESC-Vorentscheid" entscheidet sich, wer für Deutschland 2022 zum ESC nach Turin fährt. Die Sendung steht – wie der ganze Abend im Ersten, in den Dritten Programmen der ARD, in ONE, auf eurovision.de und in der ARD Mediathek – im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Vor dem ESV-Vorentscheid gibt es um 20.15 Uhr eine von Ingo Zamperoni moderierte Sondersendung, in der u.a. zu Spenden aufgerufen wird.