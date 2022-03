Wladimir Kaminer über Ukraine: Putin hat Krieg der Bilder bereits verloren

Schriftsteller Wladimir Kaminer ist sich sicher, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht mit dem großen Widerstand in der Ukraine gerechnet hat. Er befürchtet aber auch, dass es wohl noch dauern werde, bis die mit Propaganda bearbeitete russische Bevölkerung aufwachen werde.

Der russisch-deutsche Schriftsteller Wladimir Kaminer ("Russendisko") glaubt, Putin habe den "Krieg der Bilder bereits verloren". Der russische Angriff sei wohl für maximal 48 Stunden geplant gewesen, vermutete Kaminer am Mittwoch als zugeschalteter Gesprächsgast im ZDF-"Mittagsmagazin".

"Die ganze Welt hat so klar wie noch nie Stellung bezogen"

Der seit 1990 in Deutschland lebende Kaminer stellte fest: "Die ganze Welt hat so klar wie noch nie Stellung bezogen." Besonders habe ihn überrascht, dass die Schweiz ihre Neutralität aufgehoben habe. "Ich glaube, das ist das letzte Mal im Jahr 1805 passiert. Zwei Weltkriege haben dieses Land nicht dazu gebracht, an der Neutralität zu sägen", betonte der Bestsellerautor. Es passiere "Unglaubliches vor unseren Augen".