Geheimnisse des BND im ZDF: Licht und viel Schatten

Wenn es nicht so irritierend wäre, könnte man scherzen, dass die Programmierung der sehenswerten Dokureihe "Geheimnisse des BND" ihrem Thema gerecht wird. Die ZDF-Verantwortlichen haben die dreiteilige Produktion, die die Chronologie des lange west-, später gesamtdeutschen Auslandsgeheimdienstes von den Hauruck-Anfängen kurz nach dem Ende des Zeiten Weltkriegs bis hinein in die Gegenwart nachzeichnet, im Nachtprogramm auf unattraktiven Sendeplätzen geradezu versteckt. Aber es gibt ja die Mediathek. Das Material, das die Filmemacher Peter F. Müller und Michael Mueller zusammentrugen, ist sehenswert und bietet ohne Frage viel Diskussionsstoff. Es ist eine Erzählung mit einigem Licht, aber vor allem vielen Schatten.

Im Mittelpunkt des zweiten Teils, im ZDF zu sehen ab 1.30 Uhr, geht es vor allem um die allmähliche innere Loslösung des westdeutschen Geheimdienstes von den USA. Die Agenten und Spione der noch immer jungen Bundesrepublik werden dabei in eine zunehmend globalisierte Welt gezogen – mit weltweiten Stellvertreterkonflikten. Oft stolpern die Mitarbeiter der Geheimbehörde aus Pullach bei München dabei von Skandal zu Skandal. Besonders deutlich wird dies, als sich die großen Umbrüche der Weltordnung abzeichnen. Angeblich hatte der BND kaum Kenntnisse über die inneren Spannungen in der untergehenden DDR oder in der sich rasch auflösenden Sowjetunion.

Der dritte Teil der "Geheimnisse des BND"-Reihe ab 2.15 Uhr steht dann vollständig im Zeichen des Zusammenbruchs der kommunistischen Systeme, aber auch neuer Gefährdungen für den Weltfrieden. Auch im Vorfeld etwa der Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington machte der BND keine gute Figur. Und das, obwohl weite Teile der Anschlagsplanungen in Terrorkreisen in Hamburg stattfanden. Auch für die Bedrohungen der digitalen Welt wurden bislang noch wenige Antworten gefunden.