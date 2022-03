Prominent getrennt: Woher kennt man Sarah Joelle Jahnel und ihren Ex-Freund?

Sarah Joelle Jahnel ist eine der bekannteren unter den Teilnehmern des neuen RTL-Fomats. Wer in den vergangenen Jahren regelmäßig RTL geguckt hat, wird um sie kaum herum gekommen sein. Die 32-Jährige startete 2009 ihre TV-Karriere bei "Deutschland sucht den Superstar", bei ihrem Auftritt fiel die Jury durch sexistische Sprüche auf. "Die Schlampe muss man mitnehmen", fand Dieter Bohlen. Sarah schaffte es auf Platz 14 und auf das Cover des "Playboy".

Bei soviel TV-Erfahrung kann Sarahs Ex-Freund Dominik Wirlend nicht mithalten. "Man kennt mich aus dem Tennissport", sagt der Österreicher in der ersten Folge. Das ist allerdings eine sehr optimistische Einschätzung. Sein Profil auf der offiziellen Seite der ATP-Tour (immerhin hat er eins) weist als bestes Ranking eine Weltranglistenposition von 1313 auf, 1.954 US-Dollar Preisgeld hat er demnach in seiner Karriere als "Tennisprofi" verdient. Kurz gesagt: Dominik hat nie bei einem größeren Turnier mitgespielt. Mittlerweile verdient er sein Geld als Model und Tennistrainer.

Sarah und Dominik lernten sich 2018 auf Mallorca kennen und verbrachten laut Dominik direkt ihren "geilsten Abend" zusammen. Ein Jahr führten die beiden eine Fernbeziehung. Sarah beendete 2019 die Beziehung bei einem Streit. Ihr fehlte bei all der Leidenschaft die Ernsthaftigkeit und Transparenz.

Kurz nach der Trennung von Dominik lernte Sarah einen neuen Mann kennen, verliebte sich und wurde direkt mit Tochter Lia schwanger. Auch Dominik landete schnell wieder in einer neuen Beziehung. Sarah Joelle hat nach der Babypause nun offenbar wieder Lust auf Fernsehauftritte – und nimmt ihren Ex gleich mit zu "Prominent getrennt".

"Das wäre die Hölle"

Bei "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" müssen die beiden Ex-Lover beweisen, dass sie auch Jahre nach der Trennung noch als Team funktionieren. "Mit Sarah Joelle in einem Bett schlafen? Das wäre die Hölle", sagt Dominik lachend. Denn körperliche Anziehungskraft ist noch da. Und Dominik ist vergeben ... In der Tat müssen in der RTL-Show die Ex-Partner zusammen nächtigen. Anschnallen, Dominik!