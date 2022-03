Der Traum vom kleinen Wohnen im ZDF: Ein 14-Jähriger baut ein Tiny House

Während die einen gar nicht Platz genug haben können, bevorzugen die anderen es minimalistisch und dadurch – zumindest mutmaßlich – schonender für die Umwelt: "Tiny Houses" ("winzige Häuser") liegen in den letzten Jahren voll im Trend. Immer mehr Menschen beziehen die Miniatur-Häuser, in denen eine umgeklappte Spüle gerne mal zum Tisch wird, selbst im Sofa Schubladen untergebracht sind oder sich das Wohnzimmer mit wenigen Handgriffen in den Schlafraum verwandeln lässt. Zwischen 15 und 45 Quadratmeter Fläche etwa umfassen die meisten der neuartigen Wohnräume hierzulande im Durchschnitt.

Was für viele Familien wie ein wahr gewordener Albtraum klingen mag, ist für so manch anderen ein waschechtes Heimwerker-Paradies. Einer von ihnen ist der 14-jährige Florian aus Freising, der sich vor zwei Jahren dazu entschloss, als Abschlussprojekt seiner Montessorischule ein Mini-Häuschen zu bauen. Gar kein so leichtes Unterfangen, wie der Schüler in der ZDF-Reportage "37°: Der Traum vom kleinen Wohnen" erzählt.