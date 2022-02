A Star is Born: SAT.1 wiederholt Film mit Lady Gaga

Popstar Lady Gaga spielt in ihrer ersten Hauptrolle so groß auf, dass sie sogar für den Oscar nominiert wurde. Nun ist der Film "A Star is Born" erneut im Free-TV zu sehen.

A Star is Born Drama • 27.02.2022 • 20:15 Uhr

Die selbstbewusste Lady Gaga ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. In Bradley Coopers Musikfilm "A Star is Born" (2018) nimmt ihr das Publikum jedoch von der ersten Minute an ab, sie sei die zwar höllisch talentierte, aber hoffnungslos unscheinbare junge Sängerin Ally. Zweifelsohne wurde Lady Gaga durch das Beziehungsdrama, das SAT.1 nun erneut zeigt, noch einmal als Filmstar wiedergeboren.

Der Film, mit dem der inzwischen achtfach für den Oscar nominierte "Hangover"-Star Bradley Cooper sein Regiedebüt gab, ist bereits das vierte Remake um einen alkoholkranken Künstler, der eine erfolglose Künstlerin entdeckt, sich in sie verliebt, sie fördert und im Schatten ihres Ruhmes schließlich untergeht. Der charismatische Country-Star Jackson Maine (kann erstaunlich gut singen: Bradley Cooper) schmeißt vor seinem Auftritt Pillen ein, genehmigt sich einen Drink, tritt lächelnd mit seiner Gitarre auf die Bühne – und begeistert vom ersten Riff an das Publikum.

Auf der Suche nach einem Drink landet Jackson in einem Drag-Club, wo er Ally (Stefani Germanotta alias Lady Gaga) eine Wahnsinnsversion von "La vie en rose" singen und performen sieht – und er ist hin und weg von dieser eigenwilligen Frau und ihrem großartigen Talent. Die beiden Musiker lernen sich näher kennen, Ally erzählt ihm von ihren inzwischen begrabenen Ambitionen, Sängerin zu werden. Am Tag darauf lässt er sie zu einem Konzert einfliegen und drängt sie auf die Bühne, wo sie gemeinsam einen von Ally geschriebenen Song performen.

Doch es dauert nicht lange, bis der leider zu klischeehaft dargestellte Musikmanager (Rafi Gavron) auf den Plan tritt. Mit gefärbtem Haar und komplizierten Tanzchoreografien schickt er Ally auf den Highway zum Weltstar, während der selbstzerstörerische Jackson vor den Augen seiner Liebsten und denen seines Bruders und Managers Bobby (Sam Elliott) rasant abbaut.

Leider versprüht der zunächst so einnehmende Film in der letzten Hälfte, in der es um Allys Auf- und Jacksons Abstieg geht, nicht mehr ganz so viel Charme und Energie und schrammt so knapp an einem neuen Kult-Musikfilm vorbei. Dennoch ist der Oscar 2019 für den besten Song für Lady Gaga mehr als verdient.

A Star is Born – So. 27.02. – SAT.1: 20.15 Uhr