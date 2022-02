Russland vom ESC 2022 ausgeschlossen

Beim diesjährige Eurovision Song Contest, der im Mai in der italienischen Stadt Turin stattfindet, wird kein russischer Beitrag zugelassen sein. Diese Entscheidung als Folge des russischen Angriffs auf das Nachbarland Ukraine gab der Europäische Rundfunkunion nun bekannt. In dem Statement heißt es als Begründung: "Die Entscheidung spiegelt die Sorge wider, dass, im Angesicht der beispiellosen Krise in der Ukraine, ein Einbezug eines russischen Beitrags im diesjährigen Wettbewerb die Veranstaltung in Verruf bringen könnte."