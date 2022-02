Mathias Mester bei Let's Dance: Wer ist der Tanzpartner von Renata Lusin?

Mathias Mester stellt sich bei "Let's Dance" einer ganz besonderen Herausforderung: Der kleinwüchsige Para-Athlet ist nur 1,42 Meter groß – doch in Sachen Hüftschwung macht ihm so schnell keiner etwas vor.

"Wahre Größe wird nicht in Zentimetern gemessen, sondern in Punkten" – mit diesem Motto tritt Mathias Mester in der 15. "Let's Dance"-Staffel an, die seit 18. Februar bei RTL läuft. Das Herz von Renata Lusin hat er mit seiner lockeren Art offenbar schon mal erobert. Die Vorjahressiegerin, die sich als einzige Profitänzerin in diesem Jahr ihren Tanzpartner selbst aussuchen durfte, entschied sich für den ersten kleinwüchsigen Teilnehmer bei "Let's Dance".

Doch wer ist dieser Mathias Mester, der bei Instagram seine Fans immer wieder durch seine humorvollen Posts begeistert, überhaupt? Wir stellen den Sportler vor.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Mathias Mester wurde am 15. September 1986 in Münster geboren. Früh begann er mit dem Leistungssport und nahm als Leichtathlet an diversen Paralympischen Spielen und Weltmeisterschaften teil. Im Kugelstoßen holte er 2008 in Peking Silber, zudem wurde er mehrmals Weltmeister im Speerwerfen. "Klein anfangen – groß rauskommen" – dieses Motto liest man sowohl auf seiner offiziellen Homepage als auch in seinem Instagram-Profil.

Viel Humor bei Instagram Und natürlich hat sich dieser Supersportler auch für "Let's Dance" viel vorgenommen. Bei Instagram postete Mester bereits vor dem Beginn der 15. Staffel ein Video, das ihn in einem Tanzstudio zeigt. Zur selbst gesungen Titelmelodie von "Let's Dance" präsentiert Mester seinen Hüftschwung. Überhaupt lohnt sich bei Mester ein Klick auf den Follow-Button, denn immer wieder gibt er auf Instagram sehr amüsante Einblicke in seinen Alltag. So postete er unter anderem eine Fotomontage, die ihn zeigt, wie er bei "Dirty Dancing" von Patrick Swayze gehoben wird. Weitere Highlights: Mester macht es sich auf dem Flug in den Urlaub in der Gepäckablage bequem, sattelt einen (ziemlich großen) Hund oder kocht in der Spielzeugküche.

Dieser selbstironische Humor kommt an. Und so ist es wenig verwunderlich, dass vor "Let's Dance" auch schon andere Fernsehmacher auf Mester aufmerksam geworden sind. Mester ist ein gefragter Talkshowgast und hat auch schon als Moderator gearbeitet. Bei "Grill den Henssler" war er ebenso Kandidat wie in der Quizshow "Buchstabenbattle". Im Buchhandel gibt es eine Autobiografie.

"Egal, ob Moderator oder im Bereich Entertainment. In erster Linie sehe ich mich aber als Botschafter und Vorbild. Ich will Menschen Mut machen, die Inklusion vorantreiben und den Para-Sport bekannter machen", sagte Mester zuletzt im Sport1-Interiew.

Hat Mathias Mester eine Freundin? Über Mesters Privatleben ist wenig bekannt. Sollte er aktuell eine Freundin haben, so tritt sie bei Instagram zumindest nicht in Erscheinung. Gegenüber Sport1 verriet Mester: "Ich konnte mal die Erfahrung mit einer kleinwüchsigen Frau machen. Aber ich stehe nun mal auf größere Frauen. Vielleicht sind es die langen Beine. Meine Ex-Freundin war 1,82 Meter. Ich fühle mich mehr zu großen Frauen hingezogen."

Mester ist nicht der erste Behindertensportler, der sich in der RTL-Show versucht. 2017 nahm Sprinter und Weitspringer Heinrich Popow – ihm wurde im Alter von neuen Jahren ein Bein amputiert – an der Show teil und wurde Sechster. "Haha. Wehe du vergisst die Choreo. Faisal Kawusi und ich machen deinen Fanclub", kommentierte Popow auf Instagram Mesters Ankündigung, bei "Let's Dance" dabei zu sein. Faisal Kawusi war übrigens auch in der Kennenlernshow als Zuschauer zu Gast im "Let's Dance"-Studio und sah Mesters ersten Tanzauftritt.

Promis und Fans freuen sich auf seine Auftritte Nicht nur Popow und Kawusi freuen sich auf Mesters weitere Auftritte bei "Let's Dance". "Ich raaaaste aus", schreibt die Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel. "Das wird der Knaller mit Dir", meint Sabrina Mockenhaupt, selbst ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin. "Hammer. Sollte die Kategorie Polonäse kommen, dann sag Detlev Steves und mir bescheid", kommentiert Hundeprofi Martin Rütter. "Oh Gott, ich freue mich schon so sehr auf Deine Performance", sagt Moderatorin Marlene Lufen.

Die Zuschauer und seine Tanzpartnerin Renata Lusin werden mit Mester viel Spaß haben, soviel steht fest. Es bleibt abzuwarten, wie sehr das Handicap der geringen Größe in die Choreos einfließen wird. Mester jedenfalls setzt sich keine Grenzen: "Mein Vorsatz für 2022 ist ganz klar 'Dancing Star' zu werden."