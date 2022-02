ARTE-Doku über Amanda Lear: die geheimnisvolle Ikone

Sie ist angeblich die Tochter einer Mongolin und eines britischen Marineoffiziers und wurde irgendwann zwischen 1939 und 1948 in Hongkong geboren. Sie war Dalís Muse und Modell und kokettierte zeitweilig mit einer angeblichen Geschlechtsumwandlung, die sie allerdings später revidierte ("Ich war nie ein Sohn"). Eine Stil-Ikone, eine Disco-Queen – Amanda Lear hat mit ihrem dunklen Timbre nicht nur das TV-Talk-Publikum in halb Europa begeistert, sondern auch die Tanzhallen der Bundesrepublik in den 1970er-Jahren um den schönsten Schmacht-Schwülst-Disco-Bombast bereichert.

Das intime Porträt lässt den abenteuerlichen Weg einer Frau Revue passieren, die sich immer wieder aufs Neue erfunden und entsprechend inszeniert hat: Vor ihrer erfolgreichen Karriere als Musikerin studierte Lear Kunst in Paris, arbeitete als Model in London und lief Anfang der 80-er schließlich zum italienischen Fernsehen über. Ein Comeback erlebte Amanda einige Jahre später in Deutschland als multilingual radebrechende Moderatorin beim RTLZWEI-Erotikformat "Peep", an dem später auch Verona Feldbusch und Naddel scheitern durften.