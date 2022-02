Glasgow Rangers - Borussia Dortmund: Wo läuft das Spiel heute?

Läuft Dortmund gegen Glasgow im Free-TV?

Ja! RTL überträgt pro Europa-League-Spieltag ein Spiel im Free-TV und hat sich bei den Rückspielen der Zwischenrunde für das Spiel des BVB bei den Glasgow Rangers entschieden. Am 24. Februar überträgt RTL ab 20.45 Uhr, Anpfiff in Glasgow ist um 21.00 Uhr. Als Gruppendritter ist der BVB aus der Champions League ausgeschieden. Kleines Trostpflaster: Die Europapokal-Saison geht in der Europa League weiter. In der Zwischenrunde treffen die Dortmunder auf die Glasgow Rangers. Nach der 2:4-Pleite im Hinspiel stehen die Dortmunder nun auswärts gehörig unter Druck.