TV Total: Spoilerte Sebastian Pufpaff GNTM-Aus von Sophie?

Wenn man nach absurden Begebenheiten in der TV-Landschaft sucht, wird man bei "Germany's Next Topmodel" des Häufigeren fündig. So auch in dieser Woche. Besonders in den Fokus geriet dabei die 18-jährige Sophie. Die Blondine ist bereits in der Model-Show durch ihr ausgeprägtes Selbstbewusstsein aufgefallen. Nachdem Sophie in einem Clip verkündete, sie würde ohne GNTM nicht wissen, was sie donnerstagabends machen sollte, riet ihr Pufpaff mal ein Buch zu lesen, wobei für sie wohl auch ein schlechtes ausreichen würde. So weit der typische "TV Total" Humor – doch dann überraschte der ProSieben-Spaßvogel mit folgendem Satz: "Schade, dass sie morgen rausfliegt, oh Spoiler". Seitdem rätselt die Twitter-Gemeinde, ob das ernstgemeint war. Die Auflösung gibt es am Donnerstag bei GNTM.