Höhle der Löwen 2022: 11. Staffel läuft im April – mit Gast-Löwin

Neue Pitches und eine neue Gast-Investorin: "Die Höhle der Löwen" geht im April bei VOX in ihre elfte Staffel. In Folge vier werden dabei erstmals mehr Frauen als Männer um Deals feilschen.

"Die Höhle der Löwen" setzt auf noch mehr Frauenpower: In der kommenden elften Staffel der VOX-Gründershow (ab Montag, 4. April, wöchentlich, um 20.15 Uhr) werden erstmals mehr Frauen als Männer auf der Investorenseite sitzen – jedenfalls in einer einzigen Folge. In Episode vier werden die bisherigen Löwinnen Dagmar Wöhrl und Judith Williams von der Unternehmerin Sarna Röser als Gast-Löwin unterstützt. Darüberhinaus wird es in den verbleibenden Folgen jedoch auch ein Wiedersehen mit den Löwen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Nils Glagau und Georg Kofler geben.