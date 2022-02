Aktenzeichen XY ... ungelöst: die Fälle heute in der Sendung

Rudi Cerne präsentiert in einer neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY ... ungelöst" Kriminalfälle, bei denen die Polizei im Dunkeln tappt. Wer kann Hinweise geben?

In den neuen Fällen steht diesmal die jähe Überraschung des Schreckens im Fokus. So berichtet das ZDF von einem Mann, der abends allein in einer großen Halle arbeitet und dort durch ein Geräusch irritiert wird. Plötzlich richtet sich eine Pistole auf ihn.