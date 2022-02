Prominent getrennt: Doreen Dietel und Patrick Eid – woher kennt man sie?

"Bei aller Liebe", "Der Pfundskerl" oder "Dahoam is dahoam": Wer diese Serien gerne geguckt hat, wird auch das Gesicht von Doreen Dietel kennen. Die Schauspielerin wuchs in der DDR auf, kam nach der Wende aber in den Westen und studierte in München Schauspiel. Es folgten kleinere und größere Rollen in diversen Fernsehproduktionen. U.a. spielte Dietel an der Seite von Ottfried Fischer oder Uschi Glas. Bis 2017 war sie in der BR-Serie "Dahoam is dahoam" zu sehen, doch abgesehen davon blieben die Rollenangebote nach und nach aus – auch wegen eines missglückten Schönheitseingriff an den Lippen. Sie habe sich damit ihr ganzes Leben versaut, sagte Dietel einst in einem RTL-Interview.