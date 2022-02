WWM-Kandidat: Kelly Family entsorgte Windeln auf dem Flur

Am Montagabend freute sich "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch über seine Kandidaten, die einige interessante Geschichten im Gepäck hatten.

Kandidatin Anne Kauf verriet ihr spezielles Hobby und klärte über ihren Männergeschmack auf. Dazu kam es bei der 16.000 Euro-Frage. Bis dahin spielte sich die sympathische Zahnärztin locker durch, doch dann wurde es kniffelig für sie. "Wer hat 2021 einen Weltrekord des Iraners Ali Daei gebrochen?", wollte Günther Jauch wissen und bot Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, Astronaut Alexander Gerst, Sängerin Shakira und Fußball-Star Cristiano Ronaldo als Antwortmöglichkeit an.

Die WWM-Kandidatin wählte zuvor die Variante mit vier Jokern, setzte den Publikumsjoker ein und bekam mit 100 Prozent Christiano Ronaldo bestätigt. "Einer der Fußballer, glaube ich, den auch Frauen kennen, die sich nicht für Fußball interessieren", vermutete Günther Jauch und lag damit bei Anne Kauf absolut falsch.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

WWM-Kandidatin verriet ihren Männergeschmack - auf keinen Fall Christiano Ronaldo "Also ich finde ihn nicht so sympathisch, der ist mir zu schmierig", so das Urteil der Zahnärztin, die lieber auf das Männer-Model "Teddybär" steht. Am Schluss konnte Anne Kauf 64.000 Euro mit nach Hause nehmen. Ein Teil des Geldes investiert die WWM-Kandidatin in einen Schauspielkurs und vielleicht in ihr Hobby, denn sie formt gerne Zähne aus Sandstein zur Dekoration.

Als nächster rückte IT-Experte Julian Schneider-Wöhner auf den Stuhl nach. Der 31-Jährige entschied sich ebenfalls für vier Joker und kam souverän bis zur 125.000 Euro-Stufe. "Der giftige Ammen-Dornfinger, dessen Auftreten in den letzten Jahren für Unbehagen sorgt, ist...?", wollte Günther Jauch wissen. Obwohl der Telefonjoker schon eine Tendenz zur richtigen Antwort "eine Spinne" hatte, entschied sich der IT-Experte lieber dafür, die 64.000 Euro mitzunehmen.

Olaf Beck beeindruckte mit krasser Veränderung nach Alkoholsucht Als nächster Kandidat versuchte Olaf Beck sein Glück und hatte besonders beeindruckende Geschichten dabei. Bei der 1000 Euro-Frage packte der Hamburger ein Foto aus, das ihn extrem übergewichtig zeigte. "Das waren 165 Kilo im Endstadium", so Olaf Beck zu dem 21 Jahre alten Foto. Grund für diese Gewichtszunahme war eine acht Jahre dauernde schwere Alkoholkrankheit, die der 55-Jährige mit viel Willensstarke überwunden hatte. "Sie haben sich halbiert", zeigte sich Günther Jauch von seinem Kandidaten beeindruckt, der heute nur noch 95 Kilo auf die Waage bringt.

Auch im Hotel hat der Manager einiges erlebt. So hat der Hamburger mit Superstar Kylie Minogue gemeinsam gefrühstückt. Die Sängerin fand ihn sympathisch und hielt ihn für ein Mitglied der Security. "Ich konnte gar nichts essen, weil ich so angespannt war", so der 55-Jährige.